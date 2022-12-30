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وقفات احتجاجية تؤكد تعزيز الاصطفاف والتلاحم للتصدي للعدوان في حجة باليمن

وقفات احتجاجية تؤكد تعزيز الاصطفاف والتلاحم للتصدي للعدوان في حجة باليمن
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

نظمّت بمحافظة حجة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة اليوم الجمعة، للتنديد باستمرار تحالف العدوان في ممارساتها الإجرامية وتنصله عن دفع مرتبات موظفي الدولة.

العالم- اليمن

وأكد المشاركون في الوقفات على" أهمية تعزيز الاصطفاف والتلاحم للتصدي للعدوان ومساعيه لنهب ثروات البلاد وحرمان الشعب اليمني من الاستفادة منها".

وندد المشاركون ب"حضور وكيل المحافظة محمد القاضي ومديري مركز المحافظة المهندس عصام الوزان والمديريات، بالممارسات الإجرامية لدول العدوان لزيادة معاناة الشعب اليمني من خلال منع صرف مرتبات الموظفين وتشديد الحصار الاقتصادي".

وحذرت بيانات صادرة عن "الوقفات من مغبة الانجرار وراء الشائعات التي تبثها دول العدوان لتمزيق النسيج الاجتماعي".

وجددت البيانات" التأكيد على استمرار وقوف أبناء وقبائل محافظة حجة إلى جانب أبطال الجيش دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره".

وأكدت "الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن من الغزاة والمحتلين".

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