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حزب الله يعزي بشهداء الاعتداء الارهابي على سورية

حزب الله يعزي بشهداء الاعتداء الارهابي على سورية
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

توجهت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله بالتعزية لعضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتبي العمال والفلاحين القطريين في الجمهورية العربية السورية السید محمد شعبان عزوز.

العالم - لبنان

وقالت: ببالغ الأسى الممزوج بالعز والفخر تلقينا نبأ استشهاد عشرة عمال سوريين أبطال واصابة عاملين بطلين اخرين جراء اعتداء إرهابي استهدف حافلات تقل عاملين في حقل التيم النفطي على ايدي أميركا المحتلة المجرمة وعملائها الارهابيين.

وأضافت: مرة اخرى عشر شموس طوالع ينيرون بدمائهم الزكية سماء سوريا العربية الابية، ليؤكدوا إرادة الشعب العربي السوري العزيز المصمم على النهوض والقيام، وتعزيز الانتصار على الارهاب الدولي الاميركي في سورية والمنطقة، بتحقيق المزيد من الانجازات في مختلف الميادين لا سيما الاقتصادية منها، وحماية الأرض والموارد الوطنية، وكسر حصار الإفقار والتجويع، مهما عزت التضحيات، وإن شهادة الشموس السورية العشرة كما كل شهداء سورية تؤكد بالدم سقوط أهداف الاحتلال الاميركي لأراض عربية سورية، وإنه احتلال عدواني زائل تحت ضربات المقاومة والصمود لا محالة.

وتابعت: نتقدم منكم ومن خلالكم للقيادة السورية العزيزة، وعلى رأسها سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد، ومن الشعب العربي السوري، ومن عمال وفلاحي سورية، ومن عوائل الشهداء الاعزاء، بأحر التعازي والمواساة، وأسمى آيات الاعتزاز بهم، وبصبرهم وتضحياتهم، سائلين المولى عز وجل الشفاء العاجل للاخوة المصابين والجرحى، رمز العزة الكرامة والفداء، وحفظ الله سورية منتصرة عزيزة شامخة.

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