الحشد الشعبي يستولي على صواريخ وأسلحة متنوعة غربي الانبار

العالم - العراق

وقال المصدر ان " قوة امنية من الحشد الشعبي نفذت عملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من صحراء قضاء القائم غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود اسلحة متنوعة من مخلفات عصابات داعش الارهابية ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار في المناطق المستهدفة "بحسب " المعلومة".

واضاف المصدر ان" القوة تمكنت من الاستيلاء على الاسلحة التي كانت مطمورة تحت الارض، مبينا ان" القوة استولت ايضا على مواد تدخل في صناعة المتفجرات فضلا على الاستيلاء على مواد غذائية معلبة ".

يشار الى ان قوة من الحشد الشعبي مسنودة بقوات من الجيش تقوم بين الحين والاخر بعمليات اقتحام مواقع ارتكاز عناصر التنظيم الارهابي المشيدة سابقا وحديثة الانشاء لتعقب بقايا خلايا التنظيم الاجرامي واماكن اخفاء اسلحتهم في صحراء الانبار الغربية ".