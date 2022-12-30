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تيغراي: الجبهة تبدأ نزع الأسلحة الثقيلة وشرطة إثيوبيا تدخل ميكيلي

تيغراي: الجبهة تبدأ نزع الأسلحة الثقيلة وشرطة إثيوبيا تدخل ميكيلي
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

بدأت جبهة تحرير تيغراي اليوم الجمعة إجراءات نزع الأسلحة الثقيلة طبقا لاتفاقية السلام التي وقعتها مع الحكومة الإثيوبية، وبينما دخلت الشرطة الفدرالية عاصمة الإقليم ميكيلي أفاد شهود بأن جنودا إريتريين انسحبوا باتجاه الحدود.

العالم- إفريقيا

وقد كشف رئيس بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي في إقليم تيغراي اللواء ستيفن رودينا أن" جبهة تيغراي بدأت إجراءات نزع الأسلحة الثقيلة".

جاء ذلك أثناء مراسم تدشين العمل الرسمي لبعثة المراقبة الأفريقية في الإقليم، والتي تأسست بموجب البند الـ11 من اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي.

وستشرف البعثة على تنفيذ ترتيبات البنود الأمنية المتمثلة في نزع الأسلحة وانسحاب القوات من خطوط التماس وعودتها للثكنات العسكرية، إضافة إلى تسريح المليشيات وإعادة دمجها في المجتمع.

وينهي اتفاق السلام الموقع في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الحرب التي استمرت عامين بين جبهة تحرير تيغراي والقوات الفدرالية الإثيوبية.

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تيغراي: الجبهة تبدأ نزع الأسلحة الثقيلة وشرطة إثيوبيا تدخل ميكيلي