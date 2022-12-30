تمديد حالة الطوارئ في تونس لغاية يناير '2023'

العالم- تونس

وصدر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نسخته الأخيرة اليوم الجمعة 30 ديسمبر/ كانون الأول، وينص الفصل على إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداء من 1 يناير 2023 إلى غاية 30 يناير 2023.

وتمدد تونس دورياً حالة الطوارئ، منذ أن قرر الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إعلانها في البلاد، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إثر التفجير الانتحاري في تونس العاصمة الذي أودى بحياة 12 عنصراً من الأمن الرئاسي. ومنذ ذلك التاريخ تمدد حالة الطوارئ دورياً، شهراً وما بين ثلاثة أشهر إلى ستة، استناداً إلى أمر يعود إلى 1978.

وتشهد تونس جدلاً حقوقياً منذ ذلك الوقت، ولم ينجح البرلمان السابق في المصادقة على مشروع قانون جديد ينظم الطوارئ.

وتعارض منظمات تونسية ودولية استمرار حالة الطوارئ، بمن فيهم الرئيس التونسي قيس سعيد ذاته، الذي اعتبر أنّ قانون الطوارئ غير دستوري، وقال لدى توقيعه تمديداً سابقاً إنّه "كان مجبراً على إعلان تمديد حالة الطوارئ، كمن يمسك بجمرة".

المصدر: العربي الجديد