الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تمديد حالة الطوارئ في تونس لغاية يناير '2023'

تمديد حالة الطوارئ في تونس لغاية يناير '2023'
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

قررت السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر، حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2023.

العالم- تونس

وصدر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نسخته الأخيرة اليوم الجمعة 30 ديسمبر/ كانون الأول، وينص الفصل على إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداء من 1 يناير 2023 إلى غاية 30 يناير 2023.

وتمدد تونس دورياً حالة الطوارئ، منذ أن قرر الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إعلانها في البلاد، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إثر التفجير الانتحاري في تونس العاصمة الذي أودى بحياة 12 عنصراً من الأمن الرئاسي. ومنذ ذلك التاريخ تمدد حالة الطوارئ دورياً، شهراً وما بين ثلاثة أشهر إلى ستة، استناداً إلى أمر يعود إلى 1978.

وتشهد تونس جدلاً حقوقياً منذ ذلك الوقت، ولم ينجح البرلمان السابق في المصادقة على مشروع قانون جديد ينظم الطوارئ.

وتعارض منظمات تونسية ودولية استمرار حالة الطوارئ، بمن فيهم الرئيس التونسي قيس سعيد ذاته، الذي اعتبر أنّ قانون الطوارئ غير دستوري، وقال لدى توقيعه تمديداً سابقاً إنّه "كان مجبراً على إعلان تمديد حالة الطوارئ، كمن يمسك بجمرة".

المصدر: العربي الجديد

روابط ذات صلة

إتحاد الشغل التونسي يهدّد بـ"احتلال الشوارع"رفضاً لموازنة 2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير خارجية النمسا يحذّر من تجاهل روسيا

الرئيسان الأسد وبوتين يتبادلان التهنئة بمناسة حلول العام الجديد

ترامب: نشر مجلس النواب إقراراتي الضريبية سيؤدي إلى 'أشياء مروعة' للكثيرين

قطر تدين بشدة خطط حكومة الاحتلال لتطوير الاستيطان

بالفيديو.. الموصل تحيي الذكرى السنوية الثالثة لشهداء قادة النصر

مشيدا بمقاومة البلدين في مواجهة 'ضغوط' الغرب.. بوتين يؤكد لنظيره الصيني رغبته في تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما