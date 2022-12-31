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رئيسي: العلامة الشيخ "مصباح" كان يعرف الانحراف جيدا ووقف بوجهه

رئيسي: العلامة الشيخ
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس الجمهورية آية الله " السيد ابراهيم رئيسي " على أن العلامة الشيخ "محمد تقي مصباح" كان يعرف الانحراف جيدا ووقف في وجهه، ووصفه بأنه كان بالنسبة للثورة الاسلامية بمنزلة الشهيد "عمار بن ياسر" .

العالم - ايران

وأشار الرئيس " رئيسي " في كلمته التي القاها اليوم السبت في المؤتمر الثاني لتخليد ذكرى هذا العالم الديني الذي عقد في قاعة المؤتمرات الدولية في طهران الى حاجة المجتمع الايراني الى أشخاص مثل هذا العالم واتخاذ سلوكه نهجا في الحياة.

وأضاف رئيس السلطة التنفيذية قائلا: ان آية الله " مصباح " كان أحد الأساتذة البارزين في مجال الاخلاق والفقيه المتبحر في استخراج الحكم الاسلامي، وكان فقيها كبيرا يتصف بالأخلاق الكريمة ويؤمن بالمبادئ الالهية.

وقال رئيس الجمهورية: ان الفقيد الراحل كان الفقيه الورع الذي يذكر الانسان بأخلاقه وأفكاره وسلوكه بالله تبارك وتعالى، اضف الى ذلك أنه كان عالما مجاهدا وقف بوجه النظام البهلوي الظالم وتصدى له بكل قوة من خلال بياناته التي كان ينشرها، واصبح بعد انتصار الثورة الاسلامية علما من معالم الدين والمعرفة.

ووصف الرئيس " رئيسي " في كلمته لدى اشارته الى الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد البطل الحاج " قاسم سليماني " ووصفه بأنه كان "مالك الأشتر" للثورة الاسلامية، مشيرا الى مواقفه البطولية في التصدي لجماعة داعش الارهابية في سوريا والعراق.

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