أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت 31 ديسمبر 2022

العالم - الصحافة الايرانية

جوان..

رسالة إستعداد وجهوزية.. مناورات ذوالفقار المشتركة للجيش في جنوب شرقي البلاد

ارمان امروز..

قائد قيادة خاتم الأنبياء ينذر "إسرائيل".. رد إيران سيكون حاسما ومدمرا

سياست روز..

حركة أنصار الله اليمنية تحذر التحالف السعودي بمواجهة مفاجئة كبرى بمواصلته لعدوانه

عصر ايرانيان..

رئيس الحكومة الصهيونية السابق يائير لابيد لايستبعد تطبيع العلاقات مع السعودية قريبا

ارمان ملي..

حكومة نتنياهو الجديدة الأكثر تطرفا وعنصرية تؤدي اليمين الدستورية أمام الكنيست

اطلاعات..

حكومة طالبان تحظر بث الموسيقى وبث أية مقابلات نسوية من الإذاعة والتلفزيون بأفغانستان

افتاب يزد..

رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي يخرج عن صمته مكذبا الإتهامات المطروحة ضده

قدس..

جمهورية أذربيجان ترسل أول سفير لها إلى تل أبيب في مسار توطيد العلاقات الثنائية

ايران..

بدء مناورات ذو الفقار من سواحل مكران, رسالة إقتدار من أهم معبر نفطي في العالم

كيهان..

لافروف يتهم أمريكا وأوروبا بعرقلة مسار إحياء الاتفاق النووي

وطن امروز..

حكومة ماكرون توزع بطاقات شراء حطب على أصحاب الدخول الثابتة في فرنسا

خراسان..

تونس في مهب إضرابات عامة ردا على تنصل رئيس الجمهورية من وعوده بتحسين الأوضاع

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

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ايران..

صحيفة ايران كتبت في مقالها(قرب إندلاع إنتفاضة مسلحة بالضفة): كل التقييمات الدولية والاقليمية تؤكد ان الحكومة الصهيونية الجديدة برئاسة نتنياهو هي الاكثر تطرفا وعنصرية وعدوانية منذ تأسيس الكيان الصهيوني وهذا يعني ان الاراضي الفلسطينية ستشهد تصعيدا رهيبا في الوحشية الصهيونية, وهو امر تستعد له المقاومة بالضفة , ويقول الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة ان كتيبتي عرين الاسود وجنين طليعة لانتفاضة مسلحة شاملة .

( إن تشكيل نتنياهو حكومة تضم أكثر التنظيمات الصهيونية تطرفا وعدوانية يعزز التوقعات بشأن تصعيد الكيان جرائمه بالضفة )

فنتنياهو وضع هدف توسيع المستوطنات على راس اولويات حكومته الجديدة في الوقت الذي لايعترف فيه شركائه بوجود فلسطين والشعب الفلسطيني من الاساس. فحزب الصهيونية الدينية وحزب القوة اليهودية يخططان وبعلم نتنياهو لا على توسيع الاستيطان فحسب بل لقضم الضفة. ان الضفة الغربية المحتلة تقف اليوم على حافة اندلاع انتفاضة مسلحة شاملة ستعصف بالكيان.

كيهان..

(هل يمكن الوثوق بوعود أنقرة؟) خلف هذا التساؤل كتبت صحيفة كيهان في مقالها: وزير الخارجية التركي ابدى استعداد بلاده لسحب قواتها من الاراضي السورية , الامر الذي طرح تساؤلات حول مدى جدية تركيا.

( إن هناك مخاوف من أن تكون هذه التصريحات الإيجابية مرتبطة بالإنتخابات التركية المقبلة لتعزيز موقف أردوغان وحزبه الحاكم)

ان اردوغان وكبار المسؤولين الاتراك ركزوا في الاونة الاخيرة على اطلاق تصريحات ايجابية في شتى المجالات من الاقتصاد الداخلي والغاز ومرورا بالعلاقات الاقليمية وغير ذلك لكسب تاييدا داخليا قبيل الانتخابات , لذلك من السابق لاوانه البت بمدى جدية انقرة رغم انه لايمكن تجاهل حقيقة ان الانسحاب التركي من سوريا سيكون لصالح تركيا والمنطقة بكل الاحوال.

جوان..

في الشأن الاوكراني كتبت صحيفة جوان في مقالها ( الناتو وصب الزيت على نيران الحرب بأوكرانيا ): زيارة الرئيس الاوكراني لواشنطن عكست توجهات واضحة لتصعيد واطالة الحرب باوكرانيا ولم تحمل اية مؤشرات بشان توجهاتى جدية نحو البحث عن حلول دبلوماسية.

( زيلينسكي عاد لكييف بضمانات دعم عسكري أمريكي هائل ليجد إندفاعا من الناتو برمته لإرسال المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا).

وفي هذا الخضم من التصعيد الغربي لم يعد يسمع احد ايةمقترحاتى واقعية للمفاوضات لايجاد حل دبلوماسي للازمة الاوكرانية.

ان هذه الاجواء تحمل خطر انزلاق حلف الناتو بشكل اكبر في الحرب الاوكرانية ما يهدد بزيادة حدوث مواجهة مباشرة مع روسيا.

خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن التونسي(تونس غارقة في الإضرابات): انضمت نقابة النقل التونسية الى مختلف القطاعات المضربة في الاقتصاد التونسي حيث ستتوقف حركة النقل البري والبحري والجوي في تونس ابتدءا من الاسبوع الاخير لشهر يناير العام الجديد الذي يدق الابواب.

( إن تونس مقبلة على مرحلة أكثر صعوبة وخطورة بعد فشل رئيس الجمهورية بتوظيف الإنتخابات الأخيرة لصالحه وتصاعد مطالبات بإقالته).

والمسألة هنا هي ان الرئيس قيس سعيد ما زال مصرا على البقاء في منصبه رغم المشاركة الهزيلة جدا في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا اليها والتي اعتبرتها المعارضة سحبا لثقة الشعب به. المعارضة تقول ان سعيد فقد شرعيته فيما يؤكد الاخير انه يواجه مخططا للاستحواذ على السلطة واحتكارها من قبل جهات ايدلوجية تتخفي بواجهة الديمقراطية . ان الشعب التونسي ينوء تحت وطأة ازمات اقتصادية ومعيشية خطيرة ولا تبدو في الافق اية نهاية قريبة للازمة السياسية و مسلسل الاضرابات بتونس.

مردم سالاري..

كتبت صحيفة مردم سالاري في مقالها (باكستان وإستراتيجية حرب على الإرهاب دون تمييز): واخيرا حسمت باكستان امرها بشأن حركة تحريك طالبان وهي النسخة الباكستانية لطالبان الافغانية , باعلان بدء استراتيجية لشن حرب على هذه الحركة , الاستراتيجية تقول ليس هناك ارهاب جيد واخر سيئ . وياتي هذا التطور بعد تزايد التهديدات الارهابية بباكستان مؤخرا.

( إذن باكستان أعلنت الحرب على تحريك طالبان لكن المشكلة تكمن في تغلغل هذه الحركة في قوى الأمن والجيش عرقيا وأيديولوجيا)

الامر الذي سيشكل عقبة كبيرة في طريق القضاء على هذه الحركة التي الغت من طرف واحد الهدنة مع اسلام اباد مؤخرا وبادرت بالقيام بتفجيرات واغتيالات, كما ان اسلام اباد مقبلة على دخول تصعيد مع كابول حيث تحكم طالبان الاخرى التي تمثل امتدادا عرقيا لنظيرتها الباكستانية.