شذوذ رئيس الكنيست "الإسرائيلي" من شذوذ كيانه.. ما وجه الغربة؟

العالم – كشكول

اللافت ان نتنياهو المُطارد من القضاء بسبب فساده واحتياله وخيانته للامانة، إختار المتهم بالارهاب إيتمار بن غفير رئيس حزب "القوة اليهودية"، وزيرا للأمن القومي، بعد ان غير القوانين، مع نقل صلاحيات واسعة من الشرطة اليه، والتي ستطلق يديه في توسيع الاستيطان واستهداف المواطنين الفلسطينيين دون اي مانع.

كما اختار نتنياهو رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، المُدان بتهم فساد ومحكوم بالسجن مع وقف التنفيذ، وزيرا في حكومته، بعد ان صادق الكنيست على سلسلة من القوانين، التي سمحت لمحكومين بتهم الفساد بالتمكن من شغل حقيبة وزارية.

وبذات الاسلوب السابق عين نتنياهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، وزيرا للمالية ، مع منحه صلاحيات واسعة في المناطق الفلسطيية المحتله، شأنه شأن رفيقه في الحقد والعنصرية، ضد الفلسطينيين، بن غفير.

يبدو ان نتنياهو، ادرك ان حكومته هذه ليست سوى عصابة من الارهابيين والمجرمين والمتطرفين، وسوف يحرج بها حماة كيانه في الغرب امام الراي العام العالمي، لذلك لجأ الى خطة جهنمية، للتقليل من وقع حكومته العنصرية امام الغرب، عبر تعيين شخصية شاذة جنسيا، او ما بات يعرف في الغرب بـ"المثلي" رئيسا للكنيست، وليس هناك من جواز عبور امام كل المحرمات اليوم للدخول الى قلب الغرب "المتحضر"، مثل جواز الشذوذ الجنسي، الذي يصم الاذان، ويخرس الالسن، ويعمي العيون.

"واجهة" نتنياهو "الجميلة والمتحضرة" امام الغرب ليس سوى أمير أوحانا، الذي يعتبر من أقصى الجناح اليميني المتشدد في حزب الليكود، وينشط في مجموعة ما يسمى "أرض إسرائيل الكاملة"، وتم انتخابه بما يشبه الاجماع من قبل حزب الليكود رئيسا للكنيست.

أوحانا هذا هو شاذ جنسيا، ويعيش مع رجل اخر هو "زوجه" او "زوجته"؟!، وتبنيا طفلين توأمين ، ونشرا صور "العائلة الشاذة"، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أمير مع "شريك حياته" وهما يحتضنان "طفليهما"!.

ليس مستغربا، ان تكون هذه هي حقيقة "إسرائيل"؛ رئيس وزراء متهم بخيانة الامانة والفساد والاحتيال، و وزراء متهمون بالارهاب والاحتيال والفساد، ورئيس برلمان يفتخر بشذوذه الجنسي، فهذ الكيان هو بحد ذاته كيان شاذ، كيان غاصب، كيان فاسد، كيان مجرم ، كيان اسس على الاحتيال واللصوصية، لذلك من الطبيعي جدا ان يكون نتنياهو، وبن غفير، و سموتريتش ،و درعي و أوحانا، وغانتس، وكوخافي و.. من يمثلونه.. فما هو وجه الغرابة؟!.