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القمر الصناعي "خيام" يدخل الخدمة خلال الأسبوعين القادمين

القمر الصناعي
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية أن القمر الصناعي "خيام" سيبدأ العمل خلال الأسبوعين القادمين، وتلقينا من هذا القمر صورا ملونة عالية الجودة لمناطق مختلفة من ايران.

العالم - ايران

يتبع ..

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القمر الصناعي "خيام" يدخل الخدمة خلال الأسبوعين القادمين

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