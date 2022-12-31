اليابان تعتزم تطوير صواريخ تصل إلى كوريا الشمالية والصين

العالم-اسيا والباسفيك

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن مصدر مطلع، إن الحكومة تتطلع إلى نشر صاروخ يصل مداه إلى ألفي كيلومتر بحلول أوائل 2030، وصاروخ فرط صوتي بمدى يصل إلى ثلاثة آلاف كيلومتر يمكنه بلوغ أي موقع في كوريا الشمالية وأجزاء من الصين بحلول عام 2035.

وكشفت اليابان هذا الشهر عن أكبر خطة إنفاق عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية بقيمة 320 مليار دولار، لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين ولتجهيز البلاد لأي صراع محتمل، إذ أدت التوترات الإقليمية والغزو الروسي لأوكرانيا إلى تأجيج مخاوف من اندلاع حرب.