بوتين: الغرب كذب على العالم واستخدم أوكرانيا لتقسيم روسيا

العالم-روسيا

وقال بوتين الذي زار مقر المنطقة العسكرية الجنوبية صباح اليوم، وهنأ الروس بالعام الجديد من هناك، وتحدث مع القادة العسكريين، وقدم جوائز للجنود الذين شاركوا في المعارك ب‍أوكرانيا، إن موسكو "لن تسمح باستخدام الغرب أوكرانيا لتقسيم روسيا".



وأضاف: "الروس أظهروا الشجاعة والكرامة وساندوا القوات المشاركة في العملية العسكرية ب‍أوكرانيا".



وتابع بوتين: "سنتغلب معا على جميع الصعوبات وننقذ بلدنا ليظل عظيما ومستقلا".



وأمر بوتين بإنشاء لجنة حكومية لتطوير الطائرات بدون طيار برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف.