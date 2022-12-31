مسول : تدشين اول خط بحري مباشر من الصين الى ميناء تشابهار

العالم - ايران

وفي تصريح له مساء السبت، اوضح "امير مقدم"، ان سفينة عابرة للمحيطات ابحرت من الصين صوب تشابهار، وذلك في اطار تدشين الخط الملاحي المباشر بين البلدين؛ مردفا ان عملية تفريغ حمولة السفية ستجري اليوم.

واضاف هذا المسؤول في وزارة الطرق واعمار المدن الايرانية، انه قبل تدشين هذا الخط الملاحي المباشر، كان على السفن القادمة من الصين ان ترسو في ميناء بندر عباس (بمحافظة هرمزكان - جنوب ايران)، حيث يتم نقل حمولتها بواسطة سفن اصغر نحو ميناء تشابهار.

واكد، ان انجاز الخط البحري المباشر بين ايران والصين، تحقق بعد تعزيز البنى التحتية اللازمة في ميناء تشابهار ويسهم كثيرا في تطوير تجارة الترانزيت التي تشكل احدى الميزات الاساسية لهذا الميناء.