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من خلف قضبان النظام الخليفي..

الشيخ علي سلمان يوجه التحيّة للشعب البحريني: هذه التضحيات كلّها بعين الله

الشيخ علي سلمان يوجه التحيّة للشعب البحريني: هذه التضحيات كلّها بعين الله
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

وجّه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني البحرينية الشيخ علي سلمان من سجنه التحية لجماهير الشعب البحريني، وقال "ثقوا أيها الاحبة أننا على طريق الخير وأنّ عملنا وسعينا في المسار الصحيح".

العالم - البحرین

وأضاف: "أقبّل جباهكم وأيديكم وأشعر تجاهكم بالتقصير"، لافتًا إلى أنّ "هذه التضحيات كلّها بعين الله، وستجني ثمارها، فهذه هي سنة الحياة، وهذا هو خيار الشعوب الذي لا بدّ أن يتحقق باذن الله".

وكان قبل أيام، أصدر الشيخ علي سلمان، بيانًا من سجنه بمناسبة الذكرى الثامنة لاعتقاله، وجّه فيه الشكر لعائلته على تضحياتها وصبرها، كما وجه شكره لكل من وقف معه طوال السنوات الماضية، خاصًّا بالذكر عوائل الشهداء والمعتقلين والجرحى والمهجرين.

وتحدث الشيخ سلمان حول أهمية الإصلاح، وحول عدم جواز التوقف عنه كونه "خيانة لله والوطن والشعب"، مشيراً إلى مساعي الوفاق والمعارضة بقياداتها وكوادرها للعمل من أجل الوطن وكيف كان جزاؤهم "حل جمعياتنا، وقتل كوادرنا وأنصارنا، وسجن ونفي قياداتنا، وفرض الخصام والعزلة السياسية علينا وعلى أعضائنا".

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من خلف قضبان النظام الخليفي.. الشيخ علي سلمان يوجه التحيّة للشعب البحريني: هذه التضحيات كلّها بعين الله