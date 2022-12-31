الشيخ علي سلمان يوجه التحيّة للشعب البحريني: هذه التضحيات كلّها بعين الله

العالم - البحرین

وأضاف: "أقبّل جباهكم وأيديكم وأشعر تجاهكم بالتقصير"، لافتًا إلى أنّ "هذه التضحيات كلّها بعين الله، وستجني ثمارها، فهذه هي سنة الحياة، وهذا هو خيار الشعوب الذي لا بدّ أن يتحقق باذن الله".

وكان قبل أيام، أصدر الشيخ علي سلمان، بيانًا من سجنه بمناسبة الذكرى الثامنة لاعتقاله، وجّه فيه الشكر لعائلته على تضحياتها وصبرها، كما وجه شكره لكل من وقف معه طوال السنوات الماضية، خاصًّا بالذكر عوائل الشهداء والمعتقلين والجرحى والمهجرين.

وتحدث الشيخ سلمان حول أهمية الإصلاح، وحول عدم جواز التوقف عنه كونه "خيانة لله والوطن والشعب"، مشيراً إلى مساعي الوفاق والمعارضة بقياداتها وكوادرها للعمل من أجل الوطن وكيف كان جزاؤهم "حل جمعياتنا، وقتل كوادرنا وأنصارنا، وسجن ونفي قياداتنا، وفرض الخصام والعزلة السياسية علينا وعلى أعضائنا".