وساطات لنزع فتيل أزمة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وليبيا

العالم- ليبيا

جاء ذلك في محاولة لوقف مزيد من التصعيد أو نقل الأزمة إلى الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية، في مسعى متواصل لعدم إثارة أي أزمات في منطقة شرق المتوسط بعد ما أبدت كافة الجهات الرسمية في ليبيا رفضها للقرار المصري.

وحسب موقع "العربي الجديد" أن الأطراف العربية والأوروبية، التي دخلت على خط الأزمة بين مصر وليبيا أخيراً، بهدف الوساطة، تبني تحركاتها على التوصل إلى حل يقود إلى توافق، وترسيم الحدود بشكل رسمي بين الجانبين، لتهدئة الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، التي باتت مستقبل الطاقة، وتعول عليها أوروبا كثيراً في إمدادات الغاز في أعقاب الأزمة التي تواجهها أوروبا بسبب العقوبات على روسيا .

وكشف مصدر دبلوماسي غربي في القاهرة، أن اتصالات إيطالية مع مصر جرت أخيراً، بهدف الوساطة مع ليبيا، من أجل نزع فتيل أزمة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأوضح الدبلوماسي الغربي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن "التدخل الإيطالي، يأتي في إطار مساعي روما للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الأمني في ليبيا، في ظل موجات الهجرة غير النظامية التي تواجهها روما انطلاقاً من السواحل الليبية، بعد أن لوحظ تزايد الأعداد خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي".

وتابع الدبلوماسي الغربي أن هناك بعداً ثانياً لمساعي الوساطة الإيطالية بين القاهرة وطرابلس، يكمن في تأمين إمدادات الغاز القادمة من المتوسط في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا بشكل عام. كما كشف أن هناك بعداً ثالثاً، متمثلاً في كون شركة "إيني" الإيطالية، تعد اللاعب الأكبر في عمليات الاستكشاف عن الغاز بمنطقة المتوسط، في مصر وليبيا.