الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣
٠٨:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. القضاء على 13 إرهابيا بسبع ضربات جوية في ديالى

العراق.. القضاء على 13 إرهابيا بسبع ضربات جوية في ديالى
الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق يوم الجمعة، تصفية 13 إرهابيا خلال 48 ساعة بسبع ضربات جوية في ديالى وسط البلاد.

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية قالت الخلية في بيانها "إن الفريق الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، أكد أن هناك جهدا استخباريا كبيرا للوكالات والدوائر الاستخبارية لملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية".

واشارت إلى أن "خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية من رصد أحد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية وهو يرتدي حزاما ناسفا ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة".

وأضافت أنه تم تزويد صقور الجو بمعلومات عن مكان تواجده في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، والتي بدورها تمكنت من قتله بواسطة طائرة "سزنا كرفان"، وبذلك يصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال 48 ساعة الماضية 13 إرهابيا بواسطة صقور القوة الجوية من خلال تنفيذ 7 ضربات جوية دقيقة وبجهد استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية".

وأوضحت الخلية أن تقاطع المعلومات والعمل الأمني المشترك كانت له نتائج عالية المستوى في قتل وملاحقة عصابات "داعش" ضمن قاطع المسؤولية في منطقة نارين التي ذاق بها الإرهاب ضربات موجعة على يد القطعات الأمنية.

روابط ذات صلة

العراق.. إطاحة أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة

الحشد الشعبي يتصدى لتعرض "داعشي" إرهابي في كركوك

الحشد الشعبي يعثر على عبوات محلية الصنع في الأنبار

الموصل تحيي الذكرى السنوية الثالثة لشهداء قادة النصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميقاتي ناعيا البابا بنديكتوس: كان رجل حوار الأديان وصديقا للبنان واللبنانيين

العراق.. القضاء على 13 إرهابيا بسبع ضربات جوية في ديالى

بالفيديو.. الملك سلمان... رجل عنصري!

بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر.. العراق يستذكر تضحيات القائديْن سليماني والمهندس في مهرجان ’عطر السواتر’

الإحتلال يهاجم على تصويت أممي لطلب فلسطيني حول 'ماهية الكيان الصهيوني'

في أول يوم من عام 2023.. شاهد.. انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول