مناورات 'ذوالفقار'... تدمير طائرة مسيرة معادية بصواريخ منظومة 'تلاش' الايرانية

العالم - ايران

واستكمالا للمرحلة الرئيسية من مناورات ذو الفقار 1401، قامت قوات العدو الوهمي بارسال طائرة مسيرة من فوق المياه الدولية ومن مسافة 150 كيلومترا مقابل المجال الجوي الايراني على ارتفاع 25 ألف قدم بهدف مهاجمة مراكز حساسة وهامة للقوات الايرانية في منطقة جاسك، والتي تم رصدها من خلال منظومات الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي في أقل وقت ممكن، وبعد اكتشافها من قبل شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، تم تسليم الرصد إلى منظومة "تلاش" الصاروخية، التي قامت بإطلاق صاروخ ونجحت في إسقاط الطائرة المسيرة المعادية.

يذكر ان منظومة "تلاش" للدفاع الجوي هي منظومة دفاع جوي متوسطة ​​المدى وعالية الارتفاع تستخدم للتعامل مع الأهداف الطائرة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والقاذفة، وقادرة على تدمير جميع أنواع المروحيات والطائرات المسيرة.

وتم تصميم وبناء منظومة "تلاش" لرصد وتتبع الاهداف المعادية، لتغطية المراكز الحيوية والحساسة بالبلاد من خلال مواجهة التهديدات الجوية غير المتوقعة للطائرات الحربية الحديثة، وتستخدم المنظومة الدفاعية صاروخ من طراز صياد 3.