قائد الثورة: عمل الشهيد سليماني العظيم كان الحفاظ على جبهة المقاومة وتنميتها وتجهيزها وإحيائها

العالم - ايران

واعتبر شهادة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باعتباره إنسانا لا يضاهى ، عن كفاح القائد سليماني، بانه نافذة كبيرة لفهم أهمية عمل الشهيد سليماني على صعيد احياء المقاومة.

واشار إلى تقدم الفلسطينيين في مواجهة الصهاينة وإنجازات المقاومة في العراق وسوريا واليمن ، وأضاف : القائد سليماني وبالاستعانة من تجارب سنوات الدفاع المقدس ومشورة رفاق دربه ، تمكن من تعزيز اقتدار المقاومة من خلال الاعتماد على التسهيلات الداخلية لنفس الدول.

ووصف حسم موضوع جماعة "داعش" واجتثاث العديد من جذورها بانه احد الانجازات المهمة للقائد سليماني وأضاف: الشهيد سليماني خرج مرفوع الراس من هذا الاختبار أيضا.

وثمّن قائد الثورة النشاطات المثيرة للإعجاب التي قام بها قائد فيلق القدس الجديد العميد اسماعيل قاآني وقال : بحمد لله ، تم ملء فراغ القائد الشهيد في الكثير من المجالات .

وأضاف سماحته في جانب اخر من تصريحاته: إن جبهة المقاومة تعتبر نفسها عمقا استراتيجيا للجمهورية الإسلامية وأجنحة الإسلام ، وهذه الحركة ستستمر في هذا الاتجاه.

واعتبر آية الله خامنئي التكريم العام للقائد سليماني والحضور العفوي للناس في مختلف المراسم كنتيجة لإخلاص القائد سليماني، وأضاف: هذا العام، مثل العام الماضي ، كان حضور الشعب حماسيا، وبفضل الله ، لا يوجد اي إشكال أو نقص في التواجد الهادف وتقدير الشعب من القائد سليماني.

وأشار إلى بعض الصفات الشخصية للقائد ، ومنها الشجاعة والإيمان والتحلي بالمسؤولية والمجازفة والذكاء والعقلانية وأخذ زمام المبادرة في المهام المتبقية على الأرض والتحرك دون تردد وتوقف، وقال: كان الشهيد أسمى من كل هذه الصفات ، وهذا ما جعل الرب يضعه في مثل هذه المنزلة من الاحترام والثناء في هذه الدنيا ، بينما أجره في الآخرة لا يملك العقل البشري طريقا إلى معرفته .

يتبع ..