مشاهد حزينة لسعودي مريض أمام بيته المهدوم

العالم - السعودية

وعلق حساب حقوق الضعوف تحت هاشتاغ (هدد جدة)، مشيراً الى أنّ السلطات هدمت منزل الرجل في كيلو اثنين، وهو مصاب بالسكر والضغط وتوفّيت زوجته قبل خمس سنوات.

وعلّق حساب آخر باسم أبو مشعل على المشاهد متسائلاً، أنّه كيف للحاكم أن ينام مرتاح البال والشعب هذا حاله؟.

الحساب ذاته عرض مشاهد لمنازل مهدمة، مشيراً الى أنّ الهدف سرقة بيوت الناس من أجل مشاريع.

واضاف مخاطباً المسؤولين السعوديين؛ خافوا الله في الناس، هدمتم المنازل بدون تعويض ولا خطة واضحة، حتى الأطفال تم توزيعهم على المدارس بشكل عشوائي، قائلاً إننا لا ننسى غلاء العقار وكل هذه المشاكل التي تسبّبت فيها الحكومة وصاحب القرار.