الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

مشاهد حزينة لسعودي مريض أمام بيته المهدوم

الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

عرضت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد لرجل سعودي مريض يسكن الشارع قرب فندق 'هوليداي إن' في جدة.

العالم - السعودية

وعلق حساب حقوق الضعوف تحت هاشتاغ (هدد جدة)، مشيراً الى أنّ السلطات هدمت منزل الرجل في كيلو اثنين، وهو مصاب بالسكر والضغط وتوفّيت زوجته قبل خمس سنوات.

وعلّق حساب آخر باسم أبو مشعل على المشاهد متسائلاً، أنّه كيف للحاكم أن ينام مرتاح البال والشعب هذا حاله؟.

الحساب ذاته عرض مشاهد لمنازل مهدمة، مشيراً الى أنّ الهدف سرقة بيوت الناس من أجل مشاريع.

واضاف مخاطباً المسؤولين السعوديين؛ خافوا الله في الناس، هدمتم المنازل بدون تعويض ولا خطة واضحة، حتى الأطفال تم توزيعهم على المدارس بشكل عشوائي، قائلاً إننا لا ننسى غلاء العقار وكل هذه المشاكل التي تسبّبت فيها الحكومة وصاحب القرار.

روابط ذات صلة

‘هدد جدة’ تعود الى الواجهة .. تدمير أحياء وتاريخ وتشريد أسر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مشاهد حزينة لسعودي مريض أمام بيته المهدوم

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-01-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 31-12-2022

نائب لبناني في حوار حصري للعالم.. لهذا السبب اغتالت امريكا الحاج قاسم سليماني

بسبب أمريكا..تحذيرات من عودة نشاط "داعش" في هذه المناطق العراقية

لماذا استقطب نادي النصر السعودي اللاعب رونالدو؟