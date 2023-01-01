العراق.. الفتح يصوب نحو السفيرة الامريكية.. "يجب الحد من تحركاتها"

العالم - العراق

وقال السراي، إنه "من الضروري معرفة أسباب تحركات السفيرة الأجنبية التي تؤثر وبشكل مباشر على عمل الحكومة"، لافتا الى ان "هنالك احداث عصيبة تحدث بعد اجرائها مقابلات مع المسؤولين".

وتابع، ان "أمريكا تعمل من خلال سفيرتها بالتأثير على القرارات وافساد العديد من المشاريع التي تسعى اليها الحكومة"، مشيرا الى ان "الحكومة يجب ان تمنع المسؤولين العراقيين من مقابلة الشخصيات الأجنبية الا ضمن سياق عملهم".

واضاف ان "تحركات السفيرة الأمريكية المستمرة تستدعي من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية الحد منها في المستقبل"، مبينا ان "جميع اللقاءات التي تجريها السفيرة تندرج ضمن اعمال الشر التي تمارسها أمريكا في العراق".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد تحدث في وقت سابق لـ/ المعلومة /، إن "استمرار تحركات السفيرة الأمريكية هو بمثابة خرق للسياقات الدبلوماسية التي ليست ضمن مجال عملها"، مشيرا الى انه "يتحتم الحكومة الجديدة ان يكون لها موقف من هذه التحركات التي تمثل تدخلا سافرا في العراق".