اللواء باقري: شباب العالم الاسلامي لن ينسى قضية الانتقام لاغتيال الشهيد سليماني

العالم - ايران

وفي بيان له بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني، كتب اللواء محمد باقري يوم الاحد: في اليوم الذي نفذ فيه الآمرون والمنفذون لاغتيال الحاج قاسم، خطتهم الشيطانية باغتياله، لعلهم كانوا يتصورون انهم من خلال إلغائه جسديا، أنه سينتهي فعليا وسيرفعون اكبر عقبة امام تحقيق اهدافهم الاستكبارية التوسعية في جغرافيا العالم الاسلامي. الا ان مضي الزمان يتحدث عن حقيقة اخرى.

وأضاف اللواء باقري: رغم ان بطل المقاومة ليس بيننا اليوم، الا انه باستشهاده فتح مسارا امام المفكرين الاحرار والباحثين عن الحق في العالم، لا يمكن لأي شيء ان يسده. ان فكر القائد سلیماني انتشر اليوم بين شباب المجتمعات الاسلامية واحرار العالم، وقد أصبح اسمه رمزا للثقة بالنفس والتغلب على العدو: لذلك فإن اعداءه الاذلاء يخشون حتى من مجرد اسمه في الفضاء الافتراضي.

وتابع: ان اسم بطلنا القومي سيبقى مخلدا وحيا على مر التاريخ، ولكن قاتليه ورغم انهم في الوقت الحاضر ملعونون ومبغوضون من قبل طالبي العدالة في العالم، ولكنهم كذلك سيرمون في مزبلة التاريخ الى الابد بعد الاقتصاص من جريمتهم.

وختم اللواء باقري بيانه بالتأكيد على ان الانتقام من الآمرين والمنفذين لاغتيال القائد سليماني، لن يُمحى مطلقا من جدول اعمال شباب العالم الاسلامي بل حتى محبيه في اقصى نقاط العالم، وأن على الارهابيين ان يقضوا حياتهم الذليلة بهذا الكابوس الى يوم الانتقام.