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قاسم سليماني.. القائد الاستثنائي (الجزء الأول) 

الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

فتح برنامج "نوافذ" هذا الاسبوع نافذة على شخصية ومسيرة القائد الاستثنائي "الشهيد قاسم سليماني" وانجازاته في الميادين المتعددة.

العالم - نوافذ

شهيد العصر قائد لغز سبر غوره ومخطط استراتيجي بارع وأحد أعظم الأخطار على الكيان فمشروعه يرمي الى تطويق الكيان ومحاصرته ووضعه تحت التهديد الدائم تمهيدا لإزالته.

وهذا ما شهد به الأعداء والفضل ماشهدت به الأعداء لذا كان استهدافه لما أرساه من نهج أصاب مقتلا من العدو في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق. ما أرساه مع الشهيد المهندس كان مدرسة لا يمكن أن تنتهي باستشهادهما.

قاسم سليماني كانُ إستشهاد أكمل مهمته وأنقض على الشهادة فهو شهيد كل الساحات، شهيد العرب والمسلمين وكل أحرار العالم.

وناقش برنامج "نوافذ" في أحدث حلقاته موضوع "قاسم سليماني.. القائد الاستثنائي" مع كل من طلال عتريسي الباحث في القضايا الاقليمية والدولية، الكاتب والروائي الفلسطيني مروان عبدالعال، والدكتور حيدر البرزنجي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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