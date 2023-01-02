اليابان تريد دعوة زيلينسكي لحضور قمة مجموعة السبع عبر الفيديو

العالم- أسيا والباسفيك

وبحسب الصحيفة، كما حدث في قمة إلماو (قمة مجموعة السبع في قصر إلماو في بافاريا)، تريد اليابان، كدولة تترأس مجموعة السبع، تهيئة الظروف لإجراء مناقشات مكثفة حول مشكلة أوكرانيا.

ووفقا لطوكيو، فإن خطاب زيلينسكي سيطلع قادة مجموعة السبع على الوضع الحالي.

وتلفت الصحيفة إلى أن "طوكيو ترى في تنسيق مجموعة السبع حول أوكرانيا خطوة مهمة لاستعداد لنزاع محتمل حول تايوان. وتعتقد اليابان أنه في حالة حدوث مثل هذا الصراع، فإنها ستشارك فيه بشكل مباشر، وتعتمد على استجابة سريعة ضد الصين، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وأوروبا، بنفس الطريقة التي تم القيام بها فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا"حسب تعبيرها.

وتضيف الصحيفة أن "طوكيو تخطط أيضا لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يترأس مجموعة العشرين هذا العام، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي تولى رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، للمشاركة في قمة مجموعة السبع."

ويخطط رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للقيام بجولة في الدول الأعضاء في مجموعة السبع في النصف الأول من شهر يناير، ابتداء من 8 يناير، سيزور المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، وبعد ذلك، في 13 يناير، سيزور الولايات المتحدة.