خبير أمني عراقي: التغييرات الامنية التي حدثت بعهد السوداني استخبارية

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وقال ابو رغيف في حديثه لفضائية السومرية، إن "التغييرات الامنية التي حدثت في عهد السوداني هي استخبارية"، مبينا انه "على من يتولى هذه المناصب ان يكون له خلفية عسكرية وستخبارية ومعلوماتية".



واضاف ان ""الهيئة العليا ل‍لجنة الفساد ستتجه الى اتجاه اخر كون من يقودها يتمتع بنزاهة عالية"، موضحا ان "ابو علي البصري معروف بنزاهته وسلميته وهو يصلح ان يكون رئيسا لجهاز المخابرات والاجهزة الامنية الاخرى".



ولفت الى ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان ادرك متأخرا خطأ لجنة احمد ابو رغيف، وتم تنزيل القضاة الذين شاركو فيها درجة او درجتين، فضلا عن موقف المحكمة الاتحادية في قولها كلمة الفصل بشأن الغاء اللجنة القديمة وتغيير رؤسائها".

وأشار الى ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اقدم على اعطاء هذا المنصب لـ أبو علي البصري لعلمه بكفائته، وسنشاهد خلال هذه الاسبوعين القادمة نتائج ملموسة".