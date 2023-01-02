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شاهد.. عادل عبد المهدي في ضريح الشهيد ابو مهدي المهندس

الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بغداد الزميل نويد بهروز اليوم الاثنين، ان رئيس الوزراء العراقي الاسبق عادل عبدالمهدي شوهد متواجدا في ضريح الشهيد ابو مهدي المهندس.

العالم - العراق

نشاهد معا..

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شاهد.. عادل عبد المهدي في ضريح الشهيد ابو مهدي المهندس