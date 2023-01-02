وزارة النقل السورية: عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية

العالم - سوريا

وأعلنت وكالة سانا أن الوزارة أوضحت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن كوادرها وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان "الإسرائيلي" منذ ساعات الفجر والمباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة.

ودعت الوزارة النواقل الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار، اعتباراً من اليوم الساعة التاسعة صباحاً وتخديم المسافرين كالمعتاد.

وكان مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء عدوان جوي اسرائيلي استهدفه ومحيطه برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا حوالي الساعة الثانية من فجر اليوم، وأسفر عن استشهاد عسكريين اثنين، وإصابة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.