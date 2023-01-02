4 قتلى وإصابات جراء إطلاق نار عشوائي في كشمير

العالم- أسيا والباسفيك

وقالت الشرطة، اليوم الاثنين، إن" مسلحين أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي على صف من منازل المدنيين في قرية دانجري، الأمر الذي أسفر عن مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 5 آخرين، بحسب "أسوشيتدبرس".

وألقت الشرطة باللوم على المسلحين الذين يقاتلون ضد الحكم الهندي منذ عقود، في تنفيذ الهجوم بدانجري الواقعة جنوب مقاطعة راجوري القريبة من خط السيطرة العسكري الذي يفصل المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان.

وقال كبير ضباط الشرطة، موكيش سينغ، للصحفيين إن" اثنين من المسلحين أطلقا النيران بشكل عشوائي ليل الأحد على 3 منازل في القرية".

وذكر أن "4 مدنيين قتلوا، وأصيب 5 آخرون في الهجوم".

ودفعت السلطات بالشرطة والجنود إلى المنطقة وبدأت البحث عن المهاجمين.

تخوض جماعات مسلحة منذ أكثر من 3 عقود معارك في مواجهة القوات الهندية سعيا للاستقلال أو إلحاق المنطقة بباكستان التي خاضت حربين مع الهند للسيطرة على الإقليم.