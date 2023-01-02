حكومة الارهابي نتنياهو تدشن العام الميلادي الجديد بغارات غاشمة على سوريا

خاص بالعالم

واكد مراسلنا ان مضادات الدفاع الجوي السوري قد تصدت للعدوان الاسرائيلي بصواريخ ارض جو واسقطت بعضاً منها قبل وصولها الى اهدافها، وقد شوهد بالعين المجردة من قبل اهالي دمشق وريفها، مشيراً الى ان اضراراً جسيمة مادية احدثها العدوان الاسرائيلي استنفرت على اثره الدولة السورية لاعادة العمل لمطار دمشق الدولي بعد ان خرج عن الخدمة.

واضاف مراسلنا ان العدوان الاسرائيلي يعتبر الاول في بداية العام الجديد 2023 خلال عهد الحكومة الاسرائيلية الجديدة بقيادة الارهابي بنيامين نتنياهو، معتبراً العدوان بانه يضرب بعرض الحائط الاعراف والقوانين الدولية التي تحرم استهداف المنشآت المدنية وتحديداً المطارات وتعريض ارواح المسافرين للخطر، مشيراً الى ان بعض المراقبين يعزون الى ان استهداف البنى والمنشآت التحتية يأتي كجزء من استكمال الحصار الامريكي الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الامريكية تضييق الخناق على الشعب السوري من خلال تعطيل الحدود البرية واستهداف المطارات التي تنقل البضائع والادوية الى الداخل السوري.

هذا وقد أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للخدمة، واستئناف الرحلات الجوية بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن الغارات الإسرائيلية.

وأشارت الوزارة الى إزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة، داعية شركات النقل الوطنية الى ترتيب مواعيد رحلاتها مجددا.

وكان مطار دمشق الدولي قد خرج عن الخدمة لساعات جراء عدوان جوي اسرائيلي استهدفه ومحيطه برشقات صاروخية، وأسفر عن استشهاد عسكريين، وإصابة آخرين، ووقوع خسائر مادية.

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