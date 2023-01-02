روسيا تهدي الرئيس الاوكراني في رأس السنة الجديدة هجمات مميزة والاخير يتوعد

خاص بالعالم



وأكد الرئيس الأوكراني إسقاط 45 مسيرة روسية، بينها 30 استهدفت العاصمة، لتعلن السلطات لاحقا أن الغارات أوقعت 4 قتلى و50 جريحا.

وفي حين تقول أوكرانيا إن القصف استهدف مناطق مدنية، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت مستودعات ومنشآت لتصنيع الطائرات المسيرة، وإنه تم القضاء على 300 عسكري أوكراني في محاور عدة. وندد زيلينسكي بشدة بالقصف الروسي ليلة رأس السنة الجديدة، وتوعد روسيا بأنها ستخسر الحرب.

وقال زيلينسكي: "الرئيس الروسي بوتين يريد أن يحرق روسيا ومستقبلها، الروس خائفون، يمكنكم أن تشعروا بذلك، وهم محقون في خوفهم، لأنهم سيخسرون. الطائرات المسيرة والصواريخ وكل شيء آخر لن يساعدهم؛ لأننا نقف متحدين بينما يجمعهم الخوف فقط".

ولا تزال المعارك مستمرة في محاور عدة بإقليم دونباس، خاصة حول باخموت الواقعة في دونيتسك والتي يحاول الروس السيطرة عليها، كما يستمر القتال في أجزاء من مقاطعة خيرسون.

وتقول الإدارة العسكرية الأوكرانية إن روسيا قصفت أراضي مقاطعة خيرسون نحو 40 مرة خلال الساعات الماضية. وأسفر القصف عن مقتل مدني وإصابة آخرين وإلحق أضرار مادية بأحد مستشفيات المدينة.

من جانبه، يقول رئيس الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية إنه لا تزال لدى روسيا احتياطيات صاروخية كافية لشن هجومين أو 3 واسعة النطاق مستقبلا على عموم أوكرانيا، موضحا أن روسيا يمكنها إنتاج ما يصل إلى 50 صاروخا من نوع 'كاليبر' شهريا، وأن أي هجوم روسي كبير سيحتاج إلى نحو شهر ونصف الشهر لإنتاج صواريخ جديدة.

واعتبرت الاستخبارات الأوكرانية أن مارس/ اذار المقبل سيكون صعبا على روسيا من ناحية نقص العتاد والذخيرة، وأن روسيا تستعد هذا الشهر لإغلاق الحدود أمام مواطنيها الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما.

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس وحدة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان المشتركة الأوكرانية، الجنرال أوليكسي هروموف، أن أكثر من 20 ألفا من قوات بلاده تلقوا تدريبات في الخارج خلال العام الماضي، وأن تدريب المتخصصين لاستخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الأجنبية لا يزال مستمرا.