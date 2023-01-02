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 ايجئي: الشهيد سليماني خلق وحدة بين الشيعة والسنة في العديد من البلدان

 ايجئي: الشهيد سليماني خلق وحدة بين الشيعة والسنة في العديد من البلدان
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

استعرض رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام "غلام حسين محسني ايجئي" اجراءات الشهيد قاسم سليماني في جبهة المقاومة ضد الأعداء وقال، إن الشهيد خلق الوحدة في كثير من البلدان بين الشيعة والسنة.

العالم - ايران

وقال ايجئي اليوم الاثنين في مؤتمر التقريب وعلماء الدين والمقاومة بمدينة كرمان بمناسبة ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني: إن جهاز المخابرات الأمريكية فوجئ بأداء الشهيد سليماني.

وأشار إلى أداء الشهيد سليماني في حرب 33 يومًا على لبنان وقال: لعب الفريق سليماني دورًا في انتصار لبنان على الرغم من دعم الكيان الصهيوني بجميع الاجهزة والتقنيات الدولية والمعدات الجوية والبرية والبحرية الحديثة.

واضاف: إن العدو أراد خلق جبهة بإسم الإسلام ضد إيران، فصنعوا جماعة "داعش" ، لكن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية متماسك وقوي وسيوصل صوته إلى جميع انحاء العالم.

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 ايجئي: الشهيد سليماني خلق وحدة بين الشيعة والسنة في العديد من البلدان

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