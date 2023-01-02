 ايجئي: الشهيد سليماني خلق وحدة بين الشيعة والسنة في العديد من البلدان

العالم - ايران

وقال ايجئي اليوم الاثنين في مؤتمر التقريب وعلماء الدين والمقاومة بمدينة كرمان بمناسبة ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني: إن جهاز المخابرات الأمريكية فوجئ بأداء الشهيد سليماني.

وأشار إلى أداء الشهيد سليماني في حرب 33 يومًا على لبنان وقال: لعب الفريق سليماني دورًا في انتصار لبنان على الرغم من دعم الكيان الصهيوني بجميع الاجهزة والتقنيات الدولية والمعدات الجوية والبرية والبحرية الحديثة.

واضاف: إن العدو أراد خلق جبهة بإسم الإسلام ضد إيران، فصنعوا جماعة "داعش" ، لكن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية متماسك وقوي وسيوصل صوته إلى جميع انحاء العالم.