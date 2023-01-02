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النزاهة: السوداني وزيدان أول المفصحين عن ذمتيهما المالية لهذا العام 2023

النزاهة: السوداني وزيدان أول المفصحين عن ذمتيهما المالية لهذا العام 2023
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاثنين، عن إفصاح رئيسي مجلس الوزراء (محمد شياع صبار) ومجلس القضاء الأعلى (فائق زيدان خلف) عن ذمَّتهما الماليَّة للعام الجاري 2023

العالم - العراق

وأشارت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان، إلى أنَّها "تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء (محمد شياع صبار)، ليغدو أول المسؤولين المُفصحين عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري 2023".

وأضافت إنها "تلقَّت أيضاً استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة برئيس مجلس القضاء الأعلى (فائق زيدان خلف)".

يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (16/ أولاً/ ج ، هـ) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، نصَّت على إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، و رئیس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، التي تضمَّنتها المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

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النزاهة: السوداني وزيدان أول المفصحين عن ذمتيهما المالية لهذا العام 2023

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