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عكرمة صبري: استدعائي للتحقيق لتكميم الأفواه وتمرير مخطط 'بن غفير'

عكرمة صبري: استدعائي للتحقيق لتكميم الأفواه وتمرير مخطط 'بن غفير'
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك، عكرمة صبري أن هدف الاحتلال من الاستدعاء الذي سلمه له للتحقيق هو لتكميم الأفواه بعد اعتراضنا على وثيقة بن غفير ذات البنود الأحد عشر".

العالم- فلسطين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، منزل الشيخ عكرمة صبري، وسلمته أمر استدعاء للتحقيق معه.

وقال الشيخ صبري: إنَّ "هذا الاستدعاء جاء بعدما نشرت الحكومة الإسرائيلية على لسان بن غفير الوثيقة الخطيرة ذات الأحد عشر بندًا، نحن رفضنا هذه البنود واعتبرناها خطيرة، وأعتقد أن الطلب للتحقيق جاء على هذا الأساس، فهم يريدون تكميم الأفواه وتمرير هذا المخطط".

وأضاف: "هذا الاستدعاء غير قانوني وغير مبرر، ويهدف لمنع المعارضة لتلك الوثيقة، لكننا نعتبر موقفنا موقفًا إيمانيًّا استراتيجيًّا لم يتغير، وهو متعلق بحقنا الشرعي الديني في المسجد الأقصى المبارك، ونرفض قطعًا أي مس يلحق المسجد الأقصى المبارك".

ونشر الإعلام الصهيوني مؤخرا وثيقة تتضمن 11 بندًا، تكشف حجم الخطر الذي يهدد الأقصى، حيث قال الشيخ عكرمة : "إن كل بند فيها أخطر من الذي قبله، هذا مخطط رهيب يهدف للسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، وسحب صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية عن إدارة شؤون المسجد".

وأعلن ما يسمى وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء أمس الأحد، أنه يعتزم اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وذلك في بيان مقتضب صدر عنه، فيما تستعد شرطة الاحتلال إلى تعزيز قواتها في القدس لتأمين بن غفير خلال اقتحامه لباحات الأقصى.

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عكرمة صبري: استدعائي للتحقيق لتكميم الأفواه وتمرير مخطط 'بن غفير'

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