الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣
١١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: الشهيد قاسم سليماني اعطى النصر للبنان

حزب الله: الشهيد قاسم سليماني اعطى النصر للبنان
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

رأى مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله" عبد الله ناصر، أن "الضغط على لبنان وشعبه من قبل الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما على المستويين الاقتصادي والمعيشي، هدفه تحقيق الأهداف التي عجزت عن تحقيقها من خلال الحروب، وتمرير بعض الاستحقاقات السياسية في البلد".

العالم - لبنان

وخلال اللقاء التكريمي السنوي الذي أقامته السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل عامل الأولى في مجمع الشهيد القائد الحاج عماد مغنية ببلدة طيردبا، بعنوان "أوفياء للقاسم"، شدد ناصر على أن "تفاهم الكتل النيابية مع بعضها البعض، وحده الذي يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وليس الاستجداء بالخارج الذي لا تهمه مصلحة لبنان، والذي يعمل وفق ما تقتضي مصالحه"، مؤكدا أننا "نريد رئيسا تكون أولويته إنقاذ البلد، وحماية سيادته".

وقال: "إن ما عرضته بعض وسائل الإعلام في لبنان عبر شاشاتها من خلال بعض برامجها، هو عمل قبيح جدا، ويهدف لتشويه صورة الجنوبيات المقاومات، ولكن عليهم أن يعلموا، أن أمهات الجنوب كانوا وسيبقون أقوياء ومجاهدات يصنعن المجاهدين، ويواجهن كل الحروب التي تشن على بلدنا لبنان".

وأشار إلى أن "الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني أدى ما عليه، واستطاع من خلال جهاده وعمله وسفره ومقارباته لكل القضايا السياسية والاستراتيجية والعسكرية وحتى الاقتصادية، أن يكون نموذجا حقيقيا للإيفاء بعهد الله".

وختم ناصر: "زرع الشهيد القائد سليماني الأمل والقوة والمعنوية في نفوس المستضعفين في هذا العالم، ووقف إلى جانبهم، وعمل على رفع الروح الجهادية في نفوسهم، لا سيما في فلسطين المحتلة، التي يسطر مجاهدوها وشعبها أروع البطولات والانتصارات على العدو الإسرائيلي".

روابط ذات صلة

حزب الله يحيي ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس

صورة الشهيد قاسم سليماني على شاطئ بحر غزة

لجان العمل بالمخيمات الفلسطينية في لبنان تحيي ذكرى الشهيد سليماني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس حكومة الوحدة الليبية: العام الجاري سيكون عام إجراء الانتخابات

حزب الله: الشهيد قاسم سليماني اعطى النصر للبنان

إضراب لعمال قطاع النقل يشل حركة النقل بالعاصمة التونسية

نتنياهو يتوجه إلى الإمارات مطلع الأسبوع المقبل

عكرمة صبري: استدعائي للتحقيق لتكميم الأفواه وتمرير مخطط 'بن غفير'

شاهد بالفيديو.. مؤتمر طهران يكشف دور الشهيد سليماني في ايجاد الدرع الدولي والإقليمي لجبهة المقاومة