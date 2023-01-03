خفايا ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد الحاج سليماني

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لمراسم الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أشار الحلبي الى أن اعترافات العدو الاسرائيلي تقول عنه، ما أكدته كلمة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي عن كل ما أنجزه ضدها هذا العدو الصهيوني والتكفيري والامبريالي الأمريكي وفي ساحات عديدة.

ولفت الحلبي الى ان قادة الاستخبارات الاسرائيلية، قالوا عن الشهيد الحاج قاسم سليماني انه كلفهم الآلاف من القتلى على أرض فلسطين من الصهاينة الجنود والمستوطنين منوها الىبنفس الوقت، لايمكن القول أن الشهيد سليماني كان ملك إيران لوحدها حيث اصبح ملكا لهذا العالم كقائد أممي نذر نفسه من أجل الدفاع عن الشعوب المقهورة والمحتلة والمستضعفة في هذا العالم.

وكانت قد بدأت مراسم الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني صباح اليوم الثلاثاء بحضور المشاركين من كافة أنحاء إيران وعدة بلدان أجنبية، من العراق وفلسطين ولبنان، وسوريا، واليمن، وحتى من دول أوروبية وحضرت حشود مليونية من إيران وخارجها الى مدينة كرمان حيث مسقط رأس ومرقد الشهيد الفريق قاسم سليماني لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاده.

وكان الفريق الحاج قاسم سليماني قد استشهد في الثالث من كانون الثاني عام 2020 ، بقصف أميركي مباشر تعرض له موكبه على طريق مطار بغداد.

واستشهد برفقته نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من المرافقين. ليُشيّع إلى كرمان وسط حشد شعبي تاريخي ضخم لم تشهد ايران مثيلاً له بعد رحيل قائد الثورة الاسلامية الإيرانية الامام روح الله الخميني(ر ض).

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