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السوريون يستذكرون دور الشهيد سليماني الذي غير مسار الحرب على بلادهم

الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

ثلاث سنوات مرت على جريمة استهداف الشهيد الفريق قاسم سليماني، يتذكر السوريون جيدا كيف ان بصمات هذا القيادي الكبير غيرت مسار الحرب على بلادهم،  وافشلت مخططات كبرى لمحور اعداء سورية. 

العالم - مراسلون

وأكد المحلل السياسي ملاذ مقداد:"في الليلة الظلماء يفتقد البدر" فهو مفتقد لدينا، وان البسطاء السوريين يقولون أين الشهيد قاسم سليماني وما نعانيه احيانا لقد كان مبادرا انسانا مؤمنا رائعا لذلك تحول الى قدوة ونموذج في الرؤية في وحدة المصير المشترك".

جبهات هامة ومعقدة من الجغرافيه السوري تم تحريرها بفضل حنكة هذا القيادي الكبير، بداها بمعركة القصير بريف حمص.

كان حاضرا ومشرفا على معارك ريف دمشق خاصة معارك القلمون، خاض معارك الشرق السوري والبادية، وصل الى البوكمال قبل ان يصلها الاميركيون.

جنوبا، اطلق الشهيد سليماني المقاومة الشعبية في الجولان، وكان حاضرا في معارك درعا على مرأى من قوات الكيان الاسرائيلي.

الكثير من بطولات وانتصارات هذا الرجل الفذ ستبقى طي الكتمان، يعلمها جيدا اعداؤه اللذين ذاقوا مرارة الخسارة على يديه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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