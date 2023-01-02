الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا.. الحزب الحاكم يبحث تقديم موعد الانتخابات

تركيا.. الحزب الحاكم يبحث تقديم موعد الانتخابات
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم أنه يبحث تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، وشدد على أن ذلك لا يعني "انتخابات مبكرة".

العالم _ أوروبا

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم "العدالة والتنمية" عمر تشيليك، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع قيادة الحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح تشيليك أنه يتم بحث تقديم الانتخابات من موعدها الحالي المحدد في 18 يونيو 2023، إلى موعد آخر قد يكون في إبريل".

وقال إن أسباب ذلك تعود "لاعتبارات مرتبطة بفصل الصيف والزراعة، أي أن الكثير من المواطنين الأتراك يسافرون خلال فصل الصيف بعد عطلة المدارس والجامعات، إضافة لاعتبارات متعلقة بعمل المزارعين خلال بدايات الصيف".

وأشار تشيليك إلى أن ذلك الأمر "لا يزال محلّ دراسة ولم يتم إقراره بعد" وشدد على أن ذلك "ليس "انتخابات مبكّرة" كما قد تصفه بعض الأطراف".

روابط ذات صلة

تركيا تعتقل أكثر من 30 مشتبها به بتهم إرهاب في جنوب البلاد

مصدر سوري: الاتراك وافقوا على الانسحاب من الاراضي السورية خلال اجتماع موسكو

تركيا تقترح عقد اجتماع مع سوريا مفاده..

تركيا.. مصرع 5 أشخاص جراء سقوط رافعة بناء غربي البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. اللواء سلامي يحذر الأعداء من التسبب بأي أضرار للسفن الإيرانية

اليمن..إصابة طفلين إثر إطلاق مرتزقة العدوان قذيفة في تعز

اصابة خمسة مواطنين يمنيين بنيران العدوان في صعدة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 02-01-2023

العامري والحكيم يؤكدان على توحيد المواقف وتحديد الأولويات الحكومية

قلق إسرائيلي من التعاون العسكري الايراني الروسي