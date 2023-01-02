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فيتنام..فرق الإنقاذ تسابق الزمن لانتشال طفل سقط في عمود خرساني بعمق 35 مترا

الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

تسابق فرق الإنقاذ في فيتنام الزمن لانتشال طفل عمره 10 سنوات سقط منذ يومين في عمود خرساني ضيّق بموقع للبناء عشية رأس السنة.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وسمع لي هاو نام وهو يبكي طلبا للمساعدة بعد فترة قصيرة من سقوطه في الكتلة الخرسانية صباح السبت الماضي، لكن رجال الإنقاذ لم يتلقوا أي رد منه يوم الاثنين عندما شرعوا في إنزال كاميرا في محاولة لتحديد موقعه في العمود الخرساني الذي يبلغ طوله 35 مترا.

ووقع الحادث في موقع لبناء جسر في مدينة ميكونج حيث كان الصبي يبحث مع أصدقائه عن خردة الحديد.

ونقلت صحيفة "توي تري نيوز" المحلية عن مدير إدارة النقل في المنطقة قوله "لا يمكنني استيعاب كيف سقط الطفل في هذه الكتلة الخرسانية المجوفة، التي يبلغ قطرها 25 سم فقط، قبل أن يندفع 35 مترا للأسفل".

وأفادت وسائل إعلامية بفشل جهود رفع الكومة الخرسانية بالرافعات والحفارات حتى الآن، كما لم يتمكن رجال الإنقاذ من تحديد موقع الصبي.

وضخ رجال الإنقاذ كميات من الأكسجين داخل الكتلة الخرسانية وشرعوا في تليين التربة المحيطة بها لكن الكتلة مالت قليلا، مما يعقد جهود تحرير الطفل.

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