من جديد، مطالب عراقية بخروج القوات الأجنبية... الحصار حرب، اليمن ينتفض ضد العدوان

العالم - بانوراما

وصوت مجلس النواب العراقي في الخامس من شهر كانون الثاني/يناير 2020 بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأميركية ضد مقرات وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى، وفي مقدمتهم الشهيد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ماشهدته العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية مسيرات حاشدة للتنديد باستمرار حصار تحالف العدوان وجرائمه ضد الشعب اليمني.



وحذر المتظاهرون من مغبة استمرار وعواقب أي تصعيد عسكري او استمرار للحصار الجوي والبري والبحري، كما أعلنوا التفويض للقيادة السياسية والمؤسسة العسكرية باتخاذ الخيارات المناسبة لردع العدوان وحصاره.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.