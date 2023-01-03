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هذا ما قاله السوداني في ذكرى استهداف 'قادة النصر'

هذا ما قاله السوداني في ذكرى استهداف 'قادة النصر'
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مساء أمس الاثنين، أن استهداف قادة النصر، في بغداد قبل ثلاث سنوات، هو عمل مدان في كل الأعراف والقوانين.

العالم - العراق

وقال السوداني في تغريدة على "تويتر"، إنه"من الواجب استذكار قادة النصر وبطولاتهم في التصدي لأعتى جماعة إرهابية متطرّفة عرفها تاريخنا المعاصر".

وأضاف أن "استهدافهم كان عملاً مداناً في كل الأعراف والقوانين الدولية"، مشدداً بالقول "ولهذا تعمل حكومتنا على تثبيت السيادة والعمل من أجل عراق مستقل في سياساته قادر على حماية أبنائه".


يشار الى أنه في كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، سليماني وكان معه المهندس، بعد وقت قصير من مغادرتهم مطار بغداد الدولي.

وأعلنت الدفاع الأمريكية، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

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