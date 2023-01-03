الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزيرة مالية العراق تؤكد حرص الحكومة على دعم العلاقات مع إيران

وزيرة مالية العراق تؤكد حرص الحكومة على دعم العلاقات مع إيران
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أستقبلت وزيرة مالية العراق طيف سامي امس الاثنين بمقر الوزارة، سفير جمهورية ايران الإسلامية لدى بغداد محمد كاظم آل صادق وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية".

العالم - العراق

وذكر بيان لوزارة المالية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزيرة المالية طيف سامي رحبت في مستهل اللقاء بالسفير الايراني آل صادق، مبينةً عمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع العراق وايران ، واكدت حرص الحكومة العراقية على دعمها وتطويرها لتشمل مختلف المجالات ، خاصة مايتعلق بالشأن المالي والإقتصادي".

وتابع البيان، "كما ثمنت الوزير طيف ، مختلف الجهود الحثيثة الرامية الى تعزيز التواصل والتنسيق المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية ، الأمر الذي من شأنه تطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين الجانبين ".

من جانبه أشاد السفير آل صادق، بحسب البيان، بجهود واهتمام وزير المالية ، نحو تعزيز أواصر الصداقة بين الجانبين، متمنياً الاستمرار في التعاون والشراكة على كافة المستويات والأصعدة لما فيه مصحلة الشعبين الجارين .

روابط ذات صلة

طيف سامـي تتسلم مهام عملها وزيرة للمالية العراقية

المصادقة على الخطوط العامة لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين ايران والعراق

آل صادق: الانتقام سيبقى يلاحق أميركا لاغتيالها قادة النصر

السفير الايراني في بغداد يهنئ المسيحيين بذكرى ميلاد النبي عيسى(ع)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

وزيرة مالية العراق تؤكد حرص الحكومة على دعم العلاقات مع إيران

بالفيديو.. واقع مخيف لحقوق الإنسان في السعودية لعام 2022

الرئيس التونسي يهدد باتخاذ إجراءات بعد تعطل المرافق العمومية

مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا 'قسد' بهجوم شمالي الرقة

شاهد.. تفاعل رواد التواصل مع ذكرى استشهاد قادة النصر