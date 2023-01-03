وزيرة مالية العراق تؤكد حرص الحكومة على دعم العلاقات مع إيران

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وذكر بيان لوزارة المالية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزيرة المالية طيف سامي رحبت في مستهل اللقاء بالسفير الايراني آل صادق، مبينةً عمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع العراق وايران ، واكدت حرص الحكومة العراقية على دعمها وتطويرها لتشمل مختلف المجالات ، خاصة مايتعلق بالشأن المالي والإقتصادي".

وتابع البيان، "كما ثمنت الوزير طيف ، مختلف الجهود الحثيثة الرامية الى تعزيز التواصل والتنسيق المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية ، الأمر الذي من شأنه تطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين الجانبين ".

من جانبه أشاد السفير آل صادق، بحسب البيان، بجهود واهتمام وزير المالية ، نحو تعزيز أواصر الصداقة بين الجانبين، متمنياً الاستمرار في التعاون والشراكة على كافة المستويات والأصعدة لما فيه مصحلة الشعبين الجارين .