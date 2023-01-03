مستشار أمني لــ'بايدن' يعتزم زيارة 'إسرائيل'

العالم - الأميركيتان

وتأتي الاجتماعات في الكيان الصهيوني في الوقت الذي أثار فيه تحالف نتنياهو الجديد مع القوميين المتطرفين قلق مسؤولي البيت الأبيض بشأن احتمالات تدهور علاقات كيان الإحتلال مع الفلسطينيين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية قتلت يوم الاثنين مسلحين فلسطينيين اثنين خلال اشتباكات قرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ويعمل بايدن أيضا على إيجاد أرضية مشتركة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن نهج تجاه المحادثات النووية الإيرانية المتوقفة، كما يعكف على إعادة تقييم تحالف واشنطن مع السعودية.

وقال بايدن يوم الخميس الماضي إنه يتطلع إلى العمل مع نتنياهو، الذي وصفه بأنه “صديقي منذ عقود”، وملتزم “بدعم حل "الدولتين" ومعارضة السياسات التي تعرض قابلية تطبيقه للخطر أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة".

وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مواعيد اجتماعات سوليفان لم تُحدد بعد.