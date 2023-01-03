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إحتفالات وفاعليات في الذكرى الثالثة لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهم في لبنان

إحتفالات وفاعليات في الذكرى الثالثة لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهم في لبنان
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

تحلّ اليوم الثلثاء الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني والقائد الجهادي أبو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء الأبرار .

العالم _ لبنان

السيد نصر الله مساء اليوم

يشهد لبنان اليوم فعاليات متعددة في مختلف المناطق إحياء لهذه المناسبة، ويُنظّم حزب الله مهرجان الكبرياء والوفاء تحت شعار (قسماً) والذي يتحدّث فيه سماحة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله وذلك عند السادسة مساءً في مجمع سيّد الشهداء- الضاحية بيروت الجنوبيّة.

كذلك دعت لجان العمل بالمخيمات الفلسطينية في لبنان إلى إحياء ذكرى قائد قوّة القدس اللواء قاسم سليماني، وفق البرنامج التالي:

مسيرة كشافة فلسطين: تنطلق من موقف كافيه 77 على طريق المطار باتجاه نصب الشهيد سليماني حيث يتم وضع اكليل من الورد يليه كلمات سياسية:
- كلمة حزب الله.
- كلمة قوى التحالف الوطني الفلسطيني.
- كلمة منظمة التحرير الفلسطيني.

و كذلك سيقام يوم الأربعاء مهرجان جماهيري في قاعة مسجد الامام الكاظم ع في مجمع الشبريحا، منطقة صور.

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