إصابة يمني بقصف سعودي على صعدة

العالم- اليمن

وأفاد موقع "المسيرة نت" اليمني بأنه كان قد استشهد مواطن وأصيب خمسة آخرون بينهم اثنان من المهاجرين الأفارقة، أمس الاثنين الماضي، بنيران جيش العدو السعودي في مديريتي شدا ومنبه.

يشار إلى أن ثمانية عشر مدنيا أصيبوا، الأحد الماضي، بينهم 3 من المهاجرين الأفارقة، بنيران مدفعية جيش العدو السعودي على مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين.

وأصيب، السبت الماضي، 4 مدنيين بينهم مهاجرين أفارقة جراء قصف سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، فيما وصل 5 جرحى بينهم 3 مهاجرين أفارقة إلى مستشفى الطلح أصيبوا بقصف مدفعي سعودي على مديريات شدا ورازح ومنبه الحدودية.

ويسقط ضحايا بشكل شبه يومي في ظل تصعيد قوات العدوان السعودي من اعتداءاتها بحق المواطنين في المديريات الحدودية خلال الفترة الماضية وخصوصا خلال فترة الهدنة والتهدئة.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية في بيان، الجمعة الماضية، أن ضحايا الاعتداءات السعودية منذ بداية الهدنة بلغت ٣٢٥٨ على الأقل بينهم ٢٨٥ شهيدا بينهم مهاجرون أفارقة سقطوا جراء القصف المدفعي والصاروخي لجيش العدو السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.