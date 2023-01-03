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منظمة حقوقية:

الإفراج عن'سامي العميري' بعد اعتقال دام لأكثر من عام

الإفراج عن'سامي العميري' بعد اعتقال دام لأكثر من عام
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أفرج نظام ابن سلمان مؤخرا عن الشاب سامي العميري، بعد اعتقال تعسفي بسبب تعبيره عن رأيه استمر لأكثر من عام.

العالم- السعودية

وأكد حساب معتقلي الرأي المعني بشؤون المعتقلين على إطلاق سراح الشاب سامي العميري “أبو عرام”، المعتقل منذ أغسطس 2022؛ على خلفية قصيدة عبَّر فيها عن رأيه.

يأتي ذلك في ظل إصرار نظام ابن سلمان على المماطلة في حسم قضايا باقي معتقلي الرأي الأبرياء، والاستمرار في ملاحقة الأبرياء من المؤثرين في المجتمع بدافع قمع الأصوات الحرة.

من جانبها، توجه منظمة "سند" الحقوقية نداءاتها المتكررة إلى الجهات الدولية المعنية المؤثرة لوضع حلول لملف معتقلي الرأي في المملكة، وتفعيل القوانين التي تحمي الحريات وحقوق الإنسان.

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