زينب سليماني: قبل ثلاث سنوات تحقق للحاج قاسم حلمه + فيديو

العالم – إيران

وفي كلمة لها بمراسم تأبين الذكرى السنوية الثالثة على استشهاد والدها في مصلى العاصمة طهـران قالت زينب سليماني: إن الإجواء تذكرنا بأجواء يناير 2018 والجنازة الرائعة للشهيد سليماني، وهو الذي وصفه قائد الثورة بـ يوم الله.

وشددت سليماني على أن أبناء الشعب الإيراني قد خطوا خطوات كبيرة في تكريم الحاج قاسم هذا العام.

ودعت كريمة الشهيد القائد الفريق قسام سليماني: كل المسؤولين أن يسلكوا طريق الشهيد سليماني ويقدموا التضحيات لفتح عقد معيشة الناس، الصغيرة منها والكبيرة، ورسم مستقبل أفضل لهم.

وأكدت أن: المهم اليوم أن تأخذ السلطات طريق ومثل الشهيد سليماني وتفتح عقدة حياة الناس من خلال بالتضحية.

هذا العام ، ما أصبح أكثر وضوحا من وصية الشهيد سليماني هذا العام، هو أن نضحي بحياتي ومن هم مثلي من أجل الشعب الإيراني.