مسؤول حزب الله: محور المقاومة عزّز نقاط قوته وضرب نقاط ضعف الأعداء

العالم - لبنان

وفي مقابلة اليوم الثلاثاء مع تلفزيون المنار، لفت رحال إلى أنّ المحور يعتمد على الصمود الاستراتيجي من أجل مهاجمة العدو في نقاط ضعفه التي تؤثر فيه، معتبرًا أن نشوء الانتفاضة وما يقوم به الثوار في القدس والضفة الغربية المحتلتين يوجه ضربة للمشروع الأميركي ويسبب له خللًا كبيرًا خصوصًا أنه يسعى إلى تهويد المنطقة عبر التطبيع مع المحيط العربي.

وفي الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد قاسم سليماني، قال رحال: الشهيد كان شهيد المواجهة مع الاستكبار ومناضلًا إنسانيًا وبطلًا قوميًا إيرانيًا، مؤكدًا أن غالبية الشعب الإيراني تعتبر أنّ الشهيد القائد هو الفدائي الأول الذي دافع عن كرامتهم وشرفهم ومثّل هوياتهم المختلفة.

وتابع: كان للشهيد دور كبير في استنزاف القوات الأميركية في أفغانستان، مضيفًا أنه أصرّ أن يبقى بعيدًا عن المناصب ليلتحق برفاقه الشهداء.

وأشار رحال إلى أن الشهيد القائد سليماني كان أكثر حبًا وكرمًا مع اللبنانيين من المسؤولين اللبنانيين"، وقال: "كان الأقرب للشعب اللبناني ووقف إلى جانبهم تحت القصف وإلى جانب المجاهدين في وقت وقف بعض اللبنانيين قلبيًا مع العدوان الإسرائيلي في تموز 2006 ومنعوا إعادة الإعمار وعودة المهجرين إلى الجنوب.