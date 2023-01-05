بعد 40 عاما في سجون الاحتلال.. كريم يونس يعانق الحرية

العالم - خاص بالعالم

وفي أولى كلماته بعد الحرية، قال يونس:" رسالتي بعد الـ40 عاما كانت تلك الـ40 محطة في النضال وانتقلنا الى محطة أخرى، في السجن مناضلين، وفي الخارج سنحمل الراية مع أبناء شعبنا وسنكمل المشوار".

وقامت مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفراج عن يونس (66 عاما) وإنزاله في منطقة رعنانا بالقرب من تل أبيب.

حيث قام يونس بالاتصال في عائلته من أجل إحضاره من مدينة رعنانا بداخل الفلسطيني المحتل، وذلك بعد أن تُرك وحيدا هناك من قبل عناصر مصلحة السجون.



ووصل المحرر يونس إلى مقبرة عارة لزيارة قبري والديه اللذين توفيا وهو في الأسر؛ علما بأن والدته توفيت قبل 8 أشهر فقط، وكانت تنتظر بفارغ الصبر تحرره.



وفرض الاحتلال الاسرائيلي وبقرار من وزير الامن الداخلي بن غفير بمنع أي مظاهر للاحتفال بتحرر يونس ومصادرة اي اعلام فلسطينية وفرض طوق أمني بمحيط منزله.





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