الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

يوم غضب لمحامي تونس من الأزمات الخانقة ودفاعاً عن الحريات

الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

نظّم المحامون التونسيون وقفة احتجاجية بمناسبة يوم غضب المحاماة ضد ما وصف بالاجراءات الجبائية في قانون المالية الجديد وغياب التشاركية في صياغة مضامينه مطالبين بتعديله

العالم - مراسلون

بشعارات معارضة للاجراءات الواردة بقانون المالية الجديد ومنددة بسياسة الخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي احتج المحامون التونسيون مطالبين بتعديل قانون المالية باتجاه صيغة أكثر تشاركية.

عميد المحامين أكد ان المبادرة الثلاثية مع اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان سيتم عرضها على الرئيس قيس سعيد لكنها لن تشمل مشاركة الاحزاب.

تحرك المحامين سيكون متبوعا باشكال احتجاجية أخرى بما يؤشر لسعي هيئة المحامين للعب أدوار متقدمة في المرحلة المقبلة عبر تقديم ما سمي بمبادرة الانقاذ رغم معارضة عدد من المنتمين إليها لاقصاء الأحزاب منها

تصعيد الضغط ضد الرئيس قيس سعيد لدفعه نحو القبول بالحوار يمر عبر تحركات احتجاجية ستطال عدة مجالات وستكون تداعياتها مؤثرة في المشهد السياسي القادم.

ساحة سياسية مفتوحة على كل التحولات مستقبلا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

أحكام بسجن متورطين في قضية النفايات الإيطالية في تونس

إطلاق سراح مقرئ كويتي وخمسة آخرين بعد القبض عليهم بتونس

إحالة رئيس جبهة الخلاص الوطني فی تونس وقياديين آخرين إلى التحقيق

إضراب لعمال قطاع النقل يشل حركة النقل بالعاصمة التونسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. يوم غضب لمحامي تونس من الأزمات الخانقة ودفاعاً عن الحريات

بالفيديو.. باحثون يبتكرون نظاماً يحوّل بُخار المحيطات إلى مياه شرب

ضغوط أميركية وراء تأخر اعلان نتائج تحقيق حول اغتيال قادة النصر

بن سلمان يبذل الأموال على صفقات ومشاريع مكلفة والشعب يعيش وضعاً ضاغطاً

أردوغان وبوتين يبحثان الوضع في سوريا وأوكرانيا

بحضور شخصيات بارزة..إقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر بلبنان