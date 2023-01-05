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لجان العمل بالمخيمات الفلسطينية في لبنان تحيي ذكرى الشهيد سليماني

الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

في اطار احياء فعاليات الذكرى السنوية الـ3 لاستشهاد القائد الفريق الحاج قاسم سليماني وابي مهدي المهندس ورفاقهما، اقام مركز باحث للداراسات الفلسطينية والاستراتيجية ولجان العمل بالمخيمات لقاءا سياسيا في بيروت بحضور حشد من السياسيين والدبلوماسيين وقادة الاحزاب والحركات اللبنانية والفلسطينية.

العالم - خاص بالعالم

وركزت المواقف خلالها على اهمية استثمار دماء الشهداء لاستكمال المسيرة التي خطها الحاج قاسم سليماني في مو اجهة الغطرسة الامريكية وادواتها التكفيرية ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي وتحصين محور المقاومة امام كل التحديات التي تعصف بالمنطقة.

وقال زياد نخالة أمين عام حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ان الشهيد الحاج قاسم سليماني كان مدرسة خالصة لكل المجاهدين ونحن اليوم نحتفل لتكريم روحه الطاهرة تاكيدا من المقاومة وشعوب المنطقة والعالم على أن هذا القائد الكبير سيبقى راية عالية ومدرسة تتعلم منها الأجيال".

شهادة القادة وصفها المشاركون بنقطة التحول في بدأ تداعي انهزام القوة العسكرية الامريكية وهيمنتها على امتداد العالمين العربي والاسلامي.

وكانت العديد من المناطق اللبنانية قد احيت الذكرى بمهرجانات حاشدة ووقفات رمزية ومسيرات كشفية ووضع اكاليل من الزهر على النصب التذكاري للشهيد سليماني كما ورفعت جداريات عملاقة تحمل صور الشهداء.

يشار الى ان بصمات الشهيد سليماني كانت واضحة في كل المحاور من خلال حضوره الفاعل على الجبهات من لبنان الى سوريا والعراق و التي انتجت الانتصارات عل اكتر من جبهة .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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