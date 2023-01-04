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الشيخ قاسم: شهادة سليماني كسرت أميركا وأذلت كيان الاحتلال

الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن شهادة الفريق سليماني كسرت الولايات المتحدة، وأذلت كيان الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

وأكد الشيخ قاسم في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني بطهران: "إن شخصية الشهيد سليماني كانت جامعة وعابرة للقوميات والطوائف.

وقال الشيخ نعيم قاسم إن الشهيد سليماني كان يؤمن برؤية قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي ويراها هي الصواب.

وشدد الشيخ نعيم قاسم على أن منهج الشهداء قاسم سليماني وعماد مغنية وأبو مهدي المهندس قومت المقاومة وجعلتها مؤثرة.

هذا وتحتضن العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني بحضور ضيوف محليين وأجانب لدراسة شخصية وأفكار الفريق الشهيد قاسم سليماني.

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