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بالفيديو.. مجازر السعودية في قصيدة الشاعر حسين المحضار

الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط اليمني، عبد السلام جحاف، مقطع فيديو لقصيدة الشاعر اليمني حسين المحضار بشأن مجازر السعودية!

العالم - اليمن

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