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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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قائد الثورة الإسلامية: أجور المرأة في الغرب أقل من الرجل في حين تعمل المرأة عملا مشابها لعمل الرجل
قائد الثورة الإسلامية: المرأة في الغرب تعاني حينا من حيث لا تعرف وحينا من حيث تعرف بذلك
قائد الثورة الإسلامية: موقفنا ليس موقف دفاع في قضية المرأة لأننا نتحدث حسب العقيدة الإسلامية لذلك فإنه موقف إسلامي
قائد الثورة الإسلامية: الغرب الحديث مذنب في قضية المرأة ومرتكب الجريمة
قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي: أمام نفاق الغرب وادعاءاته إن موقفنا في قضية المرأة موقف المطالب لا المدافع
الشيخ نعيم قاسم: منهج الشهداء قاسم سليماني وعماد مغنية وأبومهدي المهندس قومت المقاومة وجعلتها مؤثرة
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني كان يؤمن برؤية قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي ويراها هي الصواب
أ ف ب: مقتل 9 أشخاص إثر انفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال
إنطلاق المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد قاسم سليماني بطهران
قاليباف: الشهيد سليماني تمكن من إلحاق الهزيمة بـ"داعش" وإرغام الأميركيين على مغادرة المنطقة من خلال إيمانه بالله والشعب
بالفيديو.. مجازر السعودية في قصيدة الشاعر حسين المحضار
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الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش
نشر الناشط اليمني، عبد السلام جحاف، مقطع فيديو لقصيدة الشاعر اليمني حسين المحضار بشأن مجازر السعودية!
العالم - اليمن
تصنيف :
أهم الأخبار
الیمن
السعودية
كلمات دليلية :
مجازر السعودية
مجازر السعودية في قصيدة لـ الشاعر المحضار
الشاعر المحضار
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